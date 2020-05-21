صحيفة صينية: مقاتلة "إف-35" ليست منافسا لـ"سو-57"

لقد وجدت روسيا الحل الأكثر فعالية الذي من شأنه أن يرفع قدرات مقاتلة "سو-57" إلى مستوى جديد، حسب خبراء عسكريين من الصين.

منذ فترة وجيزة، أفادت التقارير أن مطوري سو-57 ينون التخلي عن الأنظمة الهيدروليكية التي سيتم استبدالها بمحرك كهربائي. هذا الابتكار سيجعل الطائرة أقل وضوحًا لرادارات العدو، كما سيؤثر بشكل إيجابي على قدرتها على المناورة. لفت الخبراء الصينيون الانتباه إلى أنه في الصين قاموا بخطوة مماثلة في السابق، حيث تلقت J-20 تقنية مماثلة، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.

وأشار الخبراء إلى أنه قد يندم الغرب بشدة على الاستخفاف بـ"سو-57". لأن التخلي عن المكونات الهيدروليكية سيزيد من كفاءة الطائرة، وستبدو طائرة "F-35" التي تم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة باهتة جدًا على خلفيتها.

وزن النظام الهيدروليكي للطائرات المقاتلة كبير جدًا، علاوة على ذلك، فهو يتطلب جودة صيانة. في هذا الصدد، يبدو قرار استبدال هذا العنصر بمحرك كهربائي مهمة مثيرة للاهتمام. لا يتفاعل نظام التشغيل الكهربائي بشكل أسرع مع الإشارات فحسب، بل يزن أيضًا أقل بكثير من نظيره. سيؤدي تقليل وزن الطائرة، بدوره، إلى استهلاك وقود أقل، وهو أمر بالغ الأهمية.

وأضافت الصحيفة أن الانتقال إلى نظام القيادة الكهربائية يعادل زيادة كمية الوقود في الطائرة، كما أنه يجعل من الممكن حمل الذخيرة المحسنة. وأن إف-35 لم تعد منافسة.

تحديث الطائرات الروسية سيسمح لها بأن تصبح خصمًا أكثر خطورة للولايات المتحدة وحلفائها. تجاوزت سو-57 من قبل الأمريكية إف-35 في معايير مثل السرعة والحمل القتالي الأقصى ومدة الرحلة. ستعمل الابتكارات على تحسين فعاليتها القتالية، وهذا ليس خبرا إيجابيا للبنتاغون.