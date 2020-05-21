"كلاشنيكوف" تطور طائرة مسيرة جديدة

قامت شركة Zala Aero ، التي تعد جزءًا من مجمع "كلاشنيكوف" ، بتطوير طائرة مسيرة جديدة ZALA 421-16EV HD.

إنها قادرة على بث فيديو بدقة HD (1280 * 720) ، مما يسمح للمشغل برؤية صورة الفيديو بأدق التفاصيل.

وأفاد موقع المجمع، اليوم الخميس 21 مايو / أيار، أن "نظام ZALA 421-16EV HD الجديد المسير يتميز بنظام فريد لاستخدام الخصائص الديناميكية الهوائية للطائرة المسيرة في جميع أوضاع الطيران".

وتكمن الميزة الرئيسية للنموذج في إمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، التي تتم بالكامل في الوضع التلقائي. والنموذج موثوق به بفضل أنظمة الأمان.

قبل الإنتاج الضخم، اجتاز النظام كل اختبارات المصنع وأثبت فعاليته بنجاح".

ويشدد التقرير على أن "نموذج ZALA 421-16EV له إمكانيات غير محدودة عمليًا ويوفر إمكانات هائلة للرصد والتصوير الجوي لأي أماكن يتعذر الوصول إليها".