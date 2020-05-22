"سو-34" تتزود بالوقود فوق مقاطعة روستوف... فيديو

يحدث التزود بالوقود أثناء السرعات العالية، ولكن رغم ذلك يجب على الطاقم إبقاء الطائرة في وضع واحد لفترة طويلة.

تدربت أطقم الطائرات المقاتلة "سو-34" على التزود بالوقود في الجو. تم استخدام الناقلة إيل-78 التابعة للقوات الجوية الروسية كناقلة جوية قادرة على تزويد عدة طائرات في وقت واحد بوقود واحد.

تم التزود بالوقود على ارتفاع 6000 متر. تم سحب خراطيم الناقلة إلى خزانات وقود الطائرات بسرعة عدة مئات من الكيلومترات في الساعة. كانت المسافة بين الطائرات 10-20 مترا عندما كان يتم ضخ الوقود. نشرت قناة "زفيزدا" فيديو التزود بالوقود.

إن التزود بالوقود في الجو هو أعلى مهارة للطيارين العسكريين، نتيجة لعمل مشترك واضح ومنسق جيدًا لجميع الطواقم المعنية. التزود بالوقود في الليل أكثر صعوبة، عندما تكون الرؤية محدودة يجب العمل فقط على أضواء الطائرات.

تُجرى هذه التدريبات مرتين على الأقل سنويًا لتحسين المهارات، وستعقد الدورة التالية في نوفمبر/ تشرين الثاني.