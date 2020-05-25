الطيارون الروس يتدربون على الهبوط بمحرك واحد في وضع الخمول

وفقا لخدمة الصحافة في المنطقة العسكرية الغربية، فإن جوهر المهمة هو أنه خلال الهبوط، وضع الطيار أحد المحركات في وضع الخمول لمحاكاة إطفائه. من ارتفاع 40-50 مترًا، بدأ في تقليل السرعة الانتقالية والعمودية. يتم ذلك بحيث لا تزيد السرعة عن 15-20 كيلومتر في الساعة على ارتفاع يتراوح بين 10 و 15 مترًا عن الأرض.

وبعد ذلك فقط قام الطيار بالنزول والهبوط بالطائرة. للقيام بجميع هذه الإجراءات، لا يُمنح الجندي أكثر من ربع ساعة.

قام الطيارون بالمنطقة العسكرية الغربية بإجراء تمارين على مروحيات النقل القتالية مي-8، ومي-35 على ارتفاع يصل إلى 200 متر.