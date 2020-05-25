"تي-34" السوفيتية تدخل قائمة "أعظم الدبابات"

ظهرت في وسائل الإعلام الغربية قائمة بأعظم الدبابات التي تم إنشاؤها على الإطلاق.

يشمل التصنيف الذي قام به ونشره موقع Hot Cars، على وجه الخصوص، الدبابة المتوسطة السوفيتية تي-34.

يطلق على تي-34، في المقالة، مركبة قتالية موثوقة وقوية. في الوقت نفسه، يتم إيلاء اهتمام خاص للدروع المائلة، والتي تبين أنها فعالة للغاية في الحماية ضد قذائف العدو وأصبحت الأساس لتطوير الدبابات الحديثة.

تبين أن الدبابة، رخيصة للغاية في التصنيع، ويمكن تجميعها بسرعة كبيرة. في الوقت نفسه، أثبتت تي -34 أنها ممتازة في ساحة المعركة.

أيضا في قائمة الدبابات، دخلت الدبابة الهجومية الثقيلة السوفيتية كي في-2. لدى مؤلفي قائمة الدبابات موقف أكثر شكًّا تجاهها. وذكروا من عيوب هذه الدبابة "القوية والمثيرة للإعجاب"، عدم وجود حماية كافية وبطء الحركة.