في السحب الكثيفة..."سو-24" تتزود بالوقود في الجو... فيديو

تم تنفيذ عملية التزود بالوقود على مسافة تقل عن 20 مترا من الطائرة الناقلة. تم تنفيذ جميع العناصر على ارتفاعات من 4.5 إلى 6 آلاف متر.

أجرت طواقم "سو-24إم" في فوج الطيران في المنطقة العسكرية الجنوبية، المنتشرة في مقاطعة فولغوغراد، تدريبات للتزود بالوقود في المجال الجوي لمنطقة فولغوغراد.

يعد التزود بالوقود في الجو من طائرة إيل-78 أحد أكثر العناصر تعقيدًا في التدريب العملي لموظفي الطيران. يجب أن يبقى الطيار على مسافة تقل عن 20 مترًا من الناقلة بسرعة حوالي 600 كيلومتر في الساعة. تم إنجاز المهمة في ظروف الغطاء السحابي الكثيف.

في المجموع، شاركت حوالي 10 من أطقم الطيران. تم التزود بالوقود ليلا ونهارا، بشكل منفرد ومزدوج.

زودت "سو-24إم" المحدثة بنظام رؤية وملاحة جديد بي إن إس-24إم "تيغر"، بفضله تستطيع الطائرة الطيران تلقائيًا وشبه أوتوماتيكيًا على ارتفاع 50 مترًا.