فيتنام تبدأ إنتاج نسختها الخاصة من الصواريخ الروسية... فيديو

في حوض بناء السفن Z189 في هايفونغ ، بدأ تجميع النسخة الفيتنامية من الصواريخ الروسية المضادة للسفن "أوران-إيه"، وحصلت النسخة على اسم VCM-01.

ستورد شركة Military Industry and Telecoms Group إلكترونيات للصواريخ الفيتنامية، حسب موقع dambiev.

تم تصميم صاروخ كروز المضاد للسفن X-35 للاستخدام المتنوع: يتم استخدامه في أنظمة السفن "أوران"، والساحلية "بال"، وهناك أيضًا نسخ للطائرات والمروحيات.

الصاروخ منخفض الارتفاع ويحلق بسرعة الصوت وله رأس حربي قوي. يسمح نظام التوجيه فيه باستخدام X-35 خارج الأفق الراديوي، مما يقلل من الخطر على الناقل. الصاروخ غير مكلف وسهل التصنيع والنشر.