مقاتلات فنزويلية تحلق فوق ناقلات النفط الإيرانية...فيديو

كانت ناقلات النفط الإيرانية الذاهبة إلى فنزويلا، تحت غطاء سلاح الجو الفنزويلي.

قامت مقاتلات "سو-30" و"إف-16" بدورية في المجال الجوي فوق سفينة فوريست. وتم نشر فيديو الطائرات المقاتلة على تويتر.

في الفيديو، يظهر زوج من "سو-30" وزوج من "إف-16"، مصطفة بطريقة محددة، تحلق فوق الناقلة والمدمرة الفنزويلية PO-13 Yekuana.

Venezuelan Air Force Su-30 and F-16 overflying the Iranian tanker ‘Forest’ today which is being escorted by PO-13 Yekuana#Venezuela #Iran pic.twitter.com/HlE2pGjFw6 — CNW (@ConflictsW) May 25, 2020

يشار إلى أن القوات الجوية الفنزويلية تمتلك من 24 مقاتلة "سو-30إم كي2" وتحلق بانتظام لحراسة المجال الجوي للبلاد.

تم تصميم المقاتلات من الجيل 4+ للحصول على التفوق الجوي، وهزيمة الأهداف السطحية والأرضية في جميع أنواع الأسلحة. يتضمن تسليح الطائرة سو-30إم كي2 مدفعًا عالي السرعة 30 ملم مع حمولة ذخيرة من 150 قذيفة وقذائف صاروخية وقنابل في 12 نقطة تعليق.