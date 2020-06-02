"غريمياشي" و"المروحيات"...اختبار أحدث طراد روسي...فيديو

تم تكليف الطيارين بمهمة التحقق من تشغيل مجمع الطائرات بأكمله في السفينة. خلال الرحلات الجوية، ستهبط على سطح السفينة في أوقات مختلفة من اليوم، في ظل ظروف مختلفة: أثناء الحركة، وأثناء الرسو والوقوف.

وقال مساعد قائد السفينة "غريمياشي"، مناربيك تينيبيكوف لقناة "زفيزدا" الروسية: "من الجيد العمل مع السفينة...لدى الطراد خصائص سرعة وقدرة على المناورة محسنة، ومن حيث التسلح لدينا مجمع هجومي، الذي تم تثبيته فقط على هذا المشروع. إن السفينة متعددة الأغراض ومروحية كا-27 تزيد من إمكانياتها في البحث والكشف عن الغواصات، سواء في المواقع السطحية أو تحت الماء".

في السابق، خضع طاقم الطلراد للاختبارات في الأسطول الشمالي، حيث أطلق في مياه البحر الأبيض وبارنتس صواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس". بالإضافة إلى ذلك، شاركت المدفعيات أ-190 وأ كيه-630.

طراد "غريمياشي" هي السفينة الرئيسية من المشروع 20385 ، وهي نسخة محسنة من المشروع 20380. تختلف السفينة الحربية عن سابقاتها من خلال قوة الضرب المعززة ونظام الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا.