موسكو: تركيا تطلب أسلحة بقيمة مليار دولار

أعلن دميتري شوغايف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن حقيبة صادرات الدفاع لتركيا تقدر بنحو مليار دولار.

قبل ذلك، لم يتم الإعلان رسميًا عن كمية عقود التصدير الروسية مع تركيا.

وقال شوغايف في مقابلة مع تلفزيون Ecoturk TV التركي "اليوم يمكننا أن نذكر أن حقيبة طلبات تركيا للمعدات الروسية تقدر بنحو مليار دولار".

كما أشار مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، إلى إن المفاوضات بشأن تسليم المنظومة الثانية من "إس-400" إلى تركيا في مرحلة متقدمة وتنتظر موسكو القرار النهائي لأنقرة.

وأضاف شوغايف: "بالنظر إلى القيود الحالية فيما يتعلق بالوباء المعروف، فإن توقع تاريخ إبرام هذا العقد ليس بالسهل. ومع ذلك، فإن المفاوضات حول توريد الفوج الثاني من "إس-400" في مرحلة متقدمة إلى حد ما، ونحن في انتظار قرار نهائي من الجانب التركي".

وأكد شوغايف، أن روسيا وتركيا تناقشان تطوير مشترك لأنظمة الطيران وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن "آفاق التعاون ليس لها حدود".