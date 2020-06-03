الكشف عن بعض خصائص القاذفة الأمريكية الجديدة

سيتم تزويد B-21، وهي قاذفة استراتيجية واعدة من الجيل الجديد للقوات الجوية الأمريكية، ببرمجيات جديدة مصممة لتوفير جمع المعلومات والمساعدة في العثور على الأهداف وتزويد الطيارين ببيانات في الوقت الفعلي. يجب أن تبسط هذه الأنظمة إلى حد كبير عمل الطيارين.

ستتمكن إلكترونيات الطائرة من تحديد الارتفاع والسرعة والإحداثيات بشكل أكثر دقة وسرعة. سيتم التحكم في بيانات معلمات وأهداف الرحلة وتنظيمها تلقائيًا حتى يتمكن الطيار من اتخاذ القرارات بسرعة أكبر.

سيسمح البرنامج الجديد لطياري B-21 بتبادل المعلومات والعثور على الأهداف وتدميرها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، بشكل أسرع. هذا سيجعل من الممكن تسريع الهجوم بأسلحة دقيقة، وتحديد جميع التهديدات الجوية والبرية المحتملة وإنقاذ الطاقم، حسب المجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست".

لا يجب على البرامج الجديدة تسريع عملية اتخاذ القرار فحسب، بل يجب أيضًا أن تزيد من فعالية الأسلحة.

وأكدت المجلة أن التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها جمع جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية، وربطها بقاعدة بيانات ضخمة، وإجراء تحليل مقارن لاتخاذ القرارات، وتحديد أولويات توفير البيانات للطيار.