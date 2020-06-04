الإنزال السريع… الجيش الأمريكي يطور تكتيكا جديدا لشن هجمات خاطفة من البحر

يطور الجيش الأمريكي أسطولا جديدا من سفن الإنزال السريعة، التي يتم تجهيزها بأحدث التقنيات العسكرية، لتنفيذ استراتيجيته الجديدة في تنفيذ هجمات خاطفة من البحر.

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن حصول الجيش الأمريكي على سفن إنزال جديدة بقدرات متطورة، يأتي ضمن خطته الاستراتيجية، التي تهدف إلى تمكين قواته من تنفيذ هجمات خاطفة على سواحل الدول المعادية باستخدام قوات برية، يتم حشدها على البر بسرعة كبيرة.

ولفتت المجلة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على استخدام سفن إنزال سريعة وناقلات دبابات، تمكنها من حشد القوات في زمن قياسي على شواطئ العدو لاختراق تحصيناته الدفاعية بهجمات خاطفة قبل أن يتمكن من إعادة توزيع قواته لمواجهة الهجوم.

وأوضحت المجلة أن الجيش الأمريكي يطور أول 15 سفينة إنزال صغيرة يطلق عليها "إس إس سي"، تكون مهمتها نقل القوات والعتاد العسكري من السفن الضخمة إلى الشاطئ بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن ميزة تلك المركبات الصغيرة أنها ستكون قادرة على نقل القوات للشواطئ في المياه الضحلة، التي لا تستطيع السفن الكبيرة الوصول إليها.

The U.S. Military Is Getting New Landing Craft. Here's Why That Matters.https://t.co/zLOG4oqRCi pic.twitter.com/guhY8MoD0d — CFTNI (@CFTNI) June 4, 2020

وتقول المجلة إن المركبات الصغيرة ستشمل لنشات قطع بحرية يقودها بشر وأخرى روبوتية، وأنه سيتم تصميمها من مواد شديدة القوة وأخف وزنا، بصورة تزيد من قدرتها الاستيعابية، حيث يتم تصميم بعضها لتحمل دبابات "أبرامز" التي يصل وزنها إلى نحو 70 طن.