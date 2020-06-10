ما هي الدول التي تنتج بنادق كلاشنيكوف بموجب ترخيص روسي... منها عربية

تم إنتاج بنادق كلاشنيكوف الرشاشة حتى في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه غير قانوني، وتم تقييم مزاياها مقارنة مع نظرائها الأمريكية.

حصل هذا السلاح المشهور بفعاليته القتالية وموثوقيته وبساطته على تقدير في جميع أنحاء العالم. إذ تم اعتماد بندقية كلاشنيكوف في 55 دولة، وتم إنتاجها المرخص في 12 دولة.

اليوم، يمكن عد نحو 100 مليون وحدة "أ كا" (AK) على هذا الكوكب. نصفها مزور. حتى دول الناتو، أي المجر ورومانيا وبلغاريا، أنتجت أسلحة آلية، دون أن يكون لها الحق في ذلك.

في الواقع، يتم الآن تصنيع كل عاشر بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف في روسيا. ومع ذلك، حصلت بعض البلدان على ترخيص لإنتاج الأسلحة الأسطورية. تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن الدول التي تنتج كلاشنيكوف بترخيص روسي.

في مايو أيار، حصلت أرمينيا على ترخيص لمدة عشر سنوات لإنتاج AK. سيتم إنشاء دورة الإنتاج الكاملة من قبل جمعية البحث والإنتاج النيوترونية. سيتم تصنيع ما يصل إلى 50 ألف بندقية هجومية من طراز AK-103 بعيار 7.62 ملم مع مدى تصويب مباشر يبلغ 350 مترًا هناك سنويًا.

في عام 2010 ، وقعت أذربيجان اتفاقية مع "روس أوبورون إكسبورت" لإنتاج AK-74M. الإصدار السنوي هنا هو 12 ألف وحدة. لا يمكن استخدام الأسلحة إلا لاحتياجات الجيش الأذربيجاني. الآن انتهى الترخيص.

قبل عشر سنوات، تم إطلاق إنتاج AK-103 في فنزويلا.

© Sputnik . Илья Питалев بنادق كلاشنيكوف

كان من المفترض أن تحصل الهند على ترخيص لإنتاج AK-203 في أوائل شهر يونيو/ حزيران، لكن وباء فيروس كورونا منع المفاوضات. وشملت الشروط المسبقة النقل الكامل للتكنولوجيا لإنتاج AK-203 مع إمكانية تصدير الأسلحة إلى بلدان ثالثة. أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالفعل عن إنشاء مشروع مشترك مع روسيا "Indo-Russian Rifles Private Limited".

أطلقت الصين إنتاج AK في منتصف القرن الماضي. تم تصدير نظيرتها الصينية Type-56 بنشاط إلى دول المنطقة.

فيتنام لديها كلاشينكوف خاص بها. النسخة المطورة من AKM تسمى "STL-1A".

قامت مصر بتطوير بندقية على أساس AKM بندقية "Misr". الآن يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة المصرية، على الرغم من حقيقة أن السلاح أقل شأنا من الأصل من حيث الخصائص.

بدأت المجر إنتاج بنادق كلاشنيكوف في عام 1955. حتى الآن، يستخدم جيشها AM-63، التي تم إنتاجها مرة أخرى في عصر الحرب الباردة.

بدأت بلغاريا منذ الستينيات من القرن الماضي في إنتاج نسخ كاملة من البنادق الرشاشة السوفيتية. استمر هذا لأكثر من 30 عامًا، وبعد ذلك بدأ إنتاج تعديلات AKM وAK-74 بعيار رصاصة 5,56х45 ملم. تم بيع الأسلحة بنشاط حتى في الولايات المتحدة أيضا.

أنتجت بولندا بنشاط البنادق الهجومية كلاشينكوف. خلال الحرب الباردة، حصلت على ترخيص، وفي نهاية القرن الماضي تبنت بندقية KbK vz.88 Tanta l الهجومية، التي كانت تعديلاً على AK-74M.

على الرغم من أنها رفضت شراء ترخيص لإنتاج AK ، بدأت رومانيا في إنتاج نسخة منها مع طلقات من عيار 5.45 ملم. لا يزال الجيش الروماني يستخدم المدفع الرشاش RA md.86.

يوجد نظير لـ AKM في صربيا. تصنع الشركة المحلية "Zastava Arms" نظيرًا يسمى M70AB3 / B3.

يعتقد أن فنلندا طورت نسخة عالية الجودة من أ كا- Rk.62 Valmet.

حتى الولايات المتحدة أنتجت بندقية كلاشنيكوف. وفقا للمعلومات المتاحة، في السبعينيات من القرن الماضي، حصلت الولايات المتحدة على وثائق فنية، وبعد ذلك تم صنع الأسلحة الآلية بإذن من بلغاريا.