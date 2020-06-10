تسجيل
07:19 GMT10 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رشاش كلاشنيكوف-23 (أ كا-203)

    ما هي الدول التي تنتج بنادق كلاشنيكوف بموجب ترخيص روسي... منها عربية

    © Photo / Kalashnikov Media
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103961/51/1039615152_28:0:3669:2048_1200x675_80_0_0_1d746bcfe8f818c90a601263bde2731e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202006101045671243-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    تم إنتاج بنادق كلاشنيكوف الرشاشة حتى في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه غير قانوني، وتم تقييم مزاياها مقارنة مع نظرائها الأمريكية.

    حصل هذا السلاح المشهور بفعاليته القتالية وموثوقيته وبساطته على تقدير في جميع أنحاء العالم. إذ تم اعتماد بندقية كلاشنيكوف في 55 دولة، وتم إنتاجها المرخص في 12 دولة.

    اليوم، يمكن عد نحو 100 مليون وحدة "أ كا" (AK) على هذا الكوكب. نصفها مزور. حتى دول الناتو، أي المجر ورومانيا وبلغاريا، أنتجت أسلحة آلية، دون أن يكون لها الحق في ذلك.

    في الواقع، يتم الآن تصنيع كل عاشر بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف في روسيا. ومع ذلك، حصلت بعض البلدان على ترخيص لإنتاج الأسلحة الأسطورية. تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن الدول التي تنتج كلاشنيكوف بترخيص روسي.

    في مايو  أيار، حصلت أرمينيا على ترخيص لمدة عشر سنوات لإنتاج AK. سيتم إنشاء دورة الإنتاج الكاملة من قبل جمعية البحث والإنتاج النيوترونية. سيتم تصنيع ما يصل إلى 50 ألف بندقية هجومية من طراز AK-103 بعيار 7.62 ملم مع مدى تصويب مباشر يبلغ 350 مترًا هناك سنويًا.

     في عام 2010 ، وقعت أذربيجان اتفاقية مع "روس أوبورون إكسبورت" لإنتاج  AK-74M. الإصدار السنوي هنا هو 12 ألف وحدة. لا يمكن استخدام الأسلحة إلا لاحتياجات الجيش الأذربيجاني. الآن انتهى الترخيص.

    قبل عشر سنوات، تم إطلاق إنتاج AK-103 في فنزويلا.

    بنادق كلاشنيكوف
    © Sputnik . Илья Питалев
    بنادق كلاشنيكوف

    كان من المفترض أن تحصل الهند على ترخيص لإنتاج AK-203 في أوائل شهر يونيو/ حزيران، لكن وباء فيروس كورونا منع المفاوضات. وشملت الشروط المسبقة النقل الكامل للتكنولوجيا لإنتاج AK-203 مع إمكانية تصدير الأسلحة إلى بلدان ثالثة. أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالفعل عن إنشاء مشروع مشترك مع روسيا "Indo-Russian Rifles Private Limited".

    أطلقت الصين إنتاج AK في منتصف القرن الماضي. تم تصدير نظيرتها الصينية Type-56 بنشاط إلى دول المنطقة.

    فيتنام لديها كلاشينكوف خاص بها. النسخة المطورة من AKM تسمى  "STL-1A".

    قامت مصر بتطوير بندقية على أساس AKM بندقية "Misr". الآن يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة المصرية، على الرغم من حقيقة أن السلاح أقل شأنا من الأصل من حيث الخصائص.

    بدأت المجر إنتاج بنادق كلاشنيكوف في عام 1955. حتى الآن، يستخدم جيشها AM-63، التي تم إنتاجها مرة أخرى في عصر الحرب الباردة.

    بدأت بلغاريا منذ الستينيات من القرن الماضي في إنتاج نسخ كاملة من البنادق الرشاشة السوفيتية. استمر هذا لأكثر من 30 عامًا، وبعد ذلك بدأ إنتاج تعديلات AKM وAK-74 بعيار رصاصة 5,56х45 ملم. تم بيع الأسلحة بنشاط حتى في الولايات المتحدة أيضا.

    أنتجت بولندا بنشاط البنادق الهجومية كلاشينكوف. خلال الحرب الباردة، حصلت على ترخيص، وفي نهاية القرن الماضي تبنت بندقية KbK vz.88 Tanta l الهجومية، التي كانت تعديلاً على AK-74M.

    على الرغم من أنها رفضت شراء ترخيص لإنتاج AK ، بدأت رومانيا في إنتاج نسخة منها مع طلقات من عيار 5.45 ملم. لا يزال الجيش الروماني يستخدم المدفع الرشاش RA md.86.

    يوجد نظير لـ AKM في صربيا. تصنع الشركة المحلية "Zastava Arms" نظيرًا يسمى M70AB3 / B3.

    يعتقد أن فنلندا طورت نسخة عالية الجودة من أ كا- Rk.62 Valmet.

    حتى الولايات المتحدة أنتجت بندقية كلاشنيكوف. وفقا للمعلومات المتاحة، في السبعينيات من القرن الماضي، حصلت الولايات المتحدة على وثائق فنية، وبعد ذلك تم صنع الأسلحة الآلية بإذن من بلغاريا.

    انظر أيضا:

    "كلاشنيكوف" تطور طائرة مسيرة جديدة
    رشاشات كلاشنيكوف الرديئة... من يصنعها؟
    "كلاشنيكوف" تقبل على صنع صواريخ
    الكلمات الدلالية:
    الصين, سلاح روسيا, روسيا, مصر, كلاشنيكوف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    "الشهود الصامتون" و"موناليزا الثلج"...جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    صفقة أوبك +: كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك