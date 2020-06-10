تسليح مقاتلة "إف-15" بقنبلة ذرية جديدة

وقالت الخدمة الصحفية لمطور الأسلحة سانديان لاب لابوراتوريس إن الطائرة حصلت على شهادة لاستخدامها الأسلحة بعد اختبارين ناجحين لإلقاء القنابل في ميدان تونوب في نيفادا. جرت الاختبارات في مارس/ آذار: أولاً، أسقطت الطائرة قنبلة من ارتفاع 330 مترًا، ثم من 8 كم. في كلتا الحالتين، حلقت الطائرة بسرعة أسرع من الصوت، ورصدت المعدات سقوط الذخيرة على الهدف، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

B61-12- قنبلة نووية حرارية متنوعة ذات شحنة متغيرة. الغرض منها هو استبدال 11 تعديلا سابقا للذخيرة من إنتاج عام 1961 في ترسانة القوات الجوية الأمريكية. تم استخدام مكونات وأجزاء أربعة منها في القنبلة الجديدة.

يبلغ طول الذخيرة 3.5 متر، والكتلة 375 كغ، والقوة التكتيكية المقدرة 50 كيلوطن. بالإضافة إلى المقاتلات، سيتم استخدامها في القاذفة الاستراتيجية B-2 Spirit.