طلاء مقاتلة "إف-16" بألوان "سو-57"...صور

تم إطلاق مقاتلة F-16 Fighting Falcon المحدثة في القاعدة الجوية الأمريكية هيل في ولاية يوتا، للتدريب.

وتم طلاؤها بألوان النموذج الأولي التدريبي لمقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إن سرب الخدمة الأرضية 576 وهو جزء من سرب 64 "المعتدي" أعاد طلاء المقاتلة، والذي حاكى العدو أثناء التدريبات.

a little wacky. An F-16 Fighting Falcon with a "ghost" paint scheme departs Hill Air Force Base, Utah, for Nellis Air Force Base on June 3, 2020. Su-57 🙃 (U.S. Air Force📷 by R. Nial Bradshaw) pic.twitter.com/XxX5HVf9bp — J.J. (@kadonkey) June 15, 2020

العام الماضي، قام متجر للطلاء في قاعدة نيليس الجوية بإعادة طلاء إحدى طائرات التدريب. ومع ذلك، اعترف مدير المشروع جيم جيل أنه هذه المرة كان على المتخصصين العمل بجد لتصبح مشابهة للعينة.

يستغرق طلاء F-16 العادية نحو 11 يوما. كان على 12 موظفًا العمل بجد للحصول على مخطط "شبحي" لمدة 18 يومًا، وكان عليهم العمل في ثلاث مناوبات.