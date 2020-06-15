إطلاق فاشل لقذيفة هاون...فيديو

نشر فيديو على الإنترنت يرصد فيه إطلاق غير ناجح لقذيفة هاون مثبتة في مؤخرة السيارة.

ولم يعرف أين مكان إطلاق النار بالضبط. ولكن غالبًا ما تستخدم مدافع الهاون المتنقلة هذه في النزاعات المحلية.

يُظهر مقطع فيديو مدته 26 ثانية تم نشره على يوتيوب كيف يقوم طاقم مدفع قذائف الهاون بإطلاق قذيفة تلو الآخرى بشكل سريع. لكن اللقطة التالية هناك مفاجأة غير سارة. القذيفة لا تخرج من السبطانة. فكان لا بد من وقف إطلاق النار.

تم إيقاف إطلاق قذائف الهاون ووقف الطاقم منتظر ما سيحدث. خرجت القذيفة من الهاون بتأخير، لكنها سقطت على الفور على السيارة. وغادر الطاقم مكانه على عجل.

ثم توقف التصوير قبل أن يتضح ما إذا كانت القذيفة قد انفجرت في السيارة أم لا.