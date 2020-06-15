الجيش الروسي يحصل على نحو 25 ألف "كلاشينكوف" هذا العام

سلم مجمع "كلاشينكوف" حوالي 25 ألف بندقية هجومية من طراز "AK-12" لقوات وزارة الدفاع الروسية بموجب عقد هذا العام.

أعلن الرئيس التنفيذي للمجمع دميتري تاراسوف أنه في المجموع، تم تسليم حوالي 25 ألف AK-12 إلى الجيش.

وقد تم إنتاج الأسلحة في مدينة إيجيفسك قبل الموعد المحدد بعقد 2020 وتم البدء بتنفيذ خطة طلب الحكومة للعام المقبل. وقعت وزارة الدفاع ومؤسسة "كلاشنيكوف" عقدًا لمدة ثلاث سنوات لتزويد القوات المسلحة الروسية بـ 150 ألف بندقية من طراز AK-12 وAK-15.

يجب أن تحل AK-12 في المستقبل محل AK-74 هذه بندقية جديدة تماما، وهي جزء من معدات بذة "راتنيك".