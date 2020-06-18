الجيش الإيراني يطلق بنجاح صواريخ كروز في خليج عمان

وبحسب الخدمة الصحفية للجيش الإيراني، فقد تم إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى في تدريبات تهدف إلى مكافحة الأهداف على سطح الماء.

وأضافت الخدمة أن صواريخ كروز أصابت أهدافا افتراضية على مسافة 280 كيلومترًا. تم إطلاق الأسلحة من ساحل الدولة ومن الماء. وجرت الاختبارات في شمال المحيط الهندي وخليج عمان.

وصنعت الصواريخ الجديدة المستخدمة في هذه التدريبات من قبل مصانع وزارة الدفاع بالتعاون مع بحرية الجيش الايراني.