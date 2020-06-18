محارب قديم يقود دبابة "تي-72" في بروفة عرض الذكرى الـ75 للنصر...فيديو

تمت دعوة العقيد المتقاعد والمحارب القديم في الحرب الوطنية العظمى، نيكولاي بوريسوف إلى الدورة التدريبية الأولى للعرض بمناسبة الذكرى 75 للنصر، في فورونيج.

وتمت دعوة العقيد المتقاعد للمشاركة كقائد دبابات تي-72بي 3. خلال زيارته، تحدث نيكولاي نيكولايفيتش عن خدمته مع فرق الدبابات، وعن العرض العسكري في عام 1945 في موسكو.

شارك المحارب القديم في 15 عرضًا من هذا النوع، وخلال سنوات الحرب الوطنية العظمى حصل بوريسوف على رتب للتمييز العسكري وميداليتين.