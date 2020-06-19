تدمير سفينة بصاروخ إيراني... فيديو

تم نشر فيديو لإطلاق البحرية الإيرانية صواريخ كروز على أهداف في شمال المحيط الهندي وخليج عمان. حيث أصابت الصواريخ جميع الأهداف البحرية السطحية.

ويظهر مقطع الفيديو، أنظمة الدفاع الساحلية الإيرانية وقوارب الصواريخ التي تطلق صواريخ "نصر" و"غدير" المضادة للسفن. أقصى مدى لإطلاق النار يصل إلى 300 كيلومتر.

وكانت قد أطلقت البحرية الإيرانية يوم أمس بنجاح صواريخ كروز في خليج عمان.

وبحسب الخدمة الصحفية للجيش الإيراني، فقد تم إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى في تدريبات تهدف إلى مكافحة الأهداف على سطح الماء.

وأضافت الخدمة أن صواريخ كروز أصابت أهدافا افتراضية على مسافة 280 كيلومترًا. تم إطلاق الأسلحة من ساحل الدولة ومن الماء. وجرت الاختبارات في شمال المحيط الهندي وخليج عمان.