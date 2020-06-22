الولايات المتحدة تجري الاختبارات الأولى لقنبلة ستورم بريكر "لجميع الأحوال الجوية"

أطلقت قاذفة القنابل المقاتلة والطائرة الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية F-A-18E / F Super Hornet قنبلة GBU-53 StormBreaker المناسبة لجميع الأحوال الجوية في أيام العطل الماضية. يمكن استخدام القنبلة الجديدة في جميع الظروف الجوية، وكذلك في حالات الرؤية الصعبة، بسحب موقع "فوربس".

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن القذيفة ستغير "قواعد اللعبة". عند التصويب على هدف، تستخدم القنبلة ليزر شبه نشط ونظام تحديد المواقع. يبلغ مدى StormBreaker أكثر من 45 ميلاً (72 كم). تشير الأبعاد الصغيرة إلى أنه سيتم وضع على متن مقاتلة أمريكية واحدة العديد من هذه القنابل. لذا، على سبيل المثال، يمكن لطائرة F-15E أن تحمل ما يصل إلى 28 من هذه القذائف.