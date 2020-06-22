وكالة: تحطم طائرة تدريب تركية في أنقرة

تحطمت طائرة تدريب تركية، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة، وتمكن طاقمها المكون من فردين، من النجاة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، النسخة الإنجليزية، مشيرة إلى أن كلا الطيارين لم يصابا بأذى.

ولفتت الوكالة إلى أنه وفقا للشركة التركية لصناعات الفضاء "تي إي آي"، فإن الطائرة تحطمت خلال اختبارات الطيران، ظهر اليوم.

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة كان على متنها طيارين أحدهما في الخدمة والآخر طيار متقاعد، وأن كلاهما تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد الحادث.

وتقول الوكالة إن سلطات الطوارئ التركية والفرق الطبية والإسعاف توجهوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي مازال سبب سقوطها غير معروف، مشيرة إلى أن السلطات سوف تجري التحقيقات اللازمة للكشف عن سبب الحادث.