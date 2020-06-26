خصائص النظام الروسي الجديد لوضع الألغام عن بعد

تنتهي روسيا من اختبارات راجمة اللهب "زيملاديلي" التي صممت لوضع الألغام عن بعد.

ونقلت وكالات روسية عن ممثل شركة "روستيخ" بعض خصائص المنظومة.

ويذكر على وجه الخصوص أنها تشمل مركبات قتالية ونقل وتحميل، وكذلك حاويات نقل وإطلاق مجهزة بالذخيرة الهندسية، والتي تمتثل بالكامل، لمتطلبات اتفاقية جنيف.

يمكن أن تستخدم "زيملاديلي" لوضع أنواع مختلفة من الألغام، حيث يتم إدخال بيانات مهمة الرحلة ومعلمات التدمير الذاتي. ويلاحظ أن النظام يسمح بوضع حقول الألغام بطريقة آمنة وقابلة للمناورة.

ويذكر أيضا أن "زيملاديلي" تعمل على مسافة 5 إلى 15 كيلومترا. في الوقت نفسه، يمكن لحاويات الإطلاق لهذا النظام إطلاق ألغام هندسية من الجيل الجديد.