عرض المنافس الرئيسي لبندقية "كلاشنيكوف"...فيديو

كان أحد المنافسين لبندقية كلاشنيكوف في الاختبارات التنافسية النهائية في نهاية عام 1947 - بداية عام 1948، إلى جانب ابتكار ديمنتييف، ابتكار أليكسي بولكين بندقية "تي كي بي-415".

كان لهذا السلاح عدد من ميزات التصميم، من ناحية تمنحه ميزة على المنافسين، ومن ناحية أخرى تتحول إلى عيوب تجعله يخسر في المنافسة: ونتيجة لذلك، لم يتم اعتماد الجهاز للخدمة.

هذا موضح في فيديو جديد نشر على القناة الرسمية لشركة "كلاشنيكوف". وفقا لرئيس صندوق متحف التاريخ العسكري للمدفعية رسلان تشوماك، فإن الميزة الرئيسية لـ TKB-415 هي أن الآلية، أثناء التشغيل، تتراجع الأجزاء المتحركة.

ونتيجة لذلك، تهتز الأسلحة أقل بكثير عند إطلاق رشقات نارية من نفس بندقية كلاشنيكوف. خلال الاختبارات، أظهرت TKB-415 دقة أفضل بكثير، خاصة عند الإطلاق من أوضاع غير مستقرة.

الميزة الثانية المهمة هي أن إغلاق قناة السبطانة يحدث عن طريق غالق يدور مرتين.

يقول رسلان تشوماك: "طوّر بولكين التصميم الأصلي لآلية دوران الغالق، والتي كانت بسيطة للغاية ومتقدمة من الناحية التكنولوجية... عندما تم اختبارها في الظروف العادية، كانت الآلية تعمل بشكل جيد".

ومع ذلك، عند الإطلاق في بيئة أكثر صعوبة - مع غبار قوي، عند التجميد، مع شحم كثيف، كان يحدث عددًا كبيرًا من الأعطال فيها. ونتيجة لذلك، كان هذا الظرف حاسمًا، وتم اعتماد بندقية كلاشنيكوف الأكثر موثوقية.