دبابات تسبح...فيديو لعبور "تي-80" نهرا في ضواحي موسكو

في المجموع، شارك في التدريب أكثر من 300 عسكري وأكثر من 70 سلاحًا ومعدات خاصة من قسم الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية.

قام جنود من قسم الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية بعبور نهر تحت نيران عدو افتراضي في مقاطعة موسكو في ملعب التدريب غولوفينكي. قطعت دبابات "تي-80" النهر.

كما عبرت مركبات قتال المشاة "بي إم بي-2" النهر سباحة، ودعمت الدبابات بمدافع عيار 30 ملم. عند عبور النهر، تعرضت مركبة قتال مشاة لأضرار افتراضية. عند كشف الأضرار الافتراضية، قام فريق الإنقاذ والإجلاء بإجلاء وإنقاذ طاقم "بي إم بي-2".

في غضون دقيقتين، وصل الجنود إلى "بي إم بي-2" المتضررة، على الناقل العائم "بي تي إس-2"، وبدأوا بسحب المركبة. تم إجلاء الطاقم من قبل مجموعة من الغواصين على متن قارب الإنزال دي إل-10.