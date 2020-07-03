مقاتلات روسية تقدم عروضا جوية في غاية الروعة... فيديو

قامت ثلاث مقاتلات روسية من طراز "سو 35 إس" و"سو-30 إس إم" و"سو-27" بعرض مبهر في ضواحي موسكو.

وهذا التحليق يعتبر الأول كونه جمع مقاتلات من أصناف مختلفة، حيث قدم الطيارون مجموعة عروض جوية فريدة.

وحلقت المقاتلات على مسافات متقاربة، حوالي ثلاثة أمتار، وقدموا عدة عروض صعبة، تدل على متانة المقاتلات الروسية وبراعة الطيارين الروس.

В Подмосковной Кубинке впервые три типа самолетов Су-27, Су-30СМ и Су-35С в едином строю выполнили уникальные полеты. Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» провели полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа. pic.twitter.com/Npugx1uiih — zvezdanews (@zvezdanews) July 3, 2020

واختتم قائد السرب العقيد أندريه أليكسيف بمقاتلته من طراز "سو 35 إس" العروض بمناورة أخيرة قبل هبوطهم.