الولايات المتحدة تطور مقاتلة الجيل السادس

بدأ الإخصائيون الأمريكيون في تطوير مقاتلة جديدة، تنتمي إلى الجيل السادس، حسب وسائل الإعلام.

يجري العمل على إنشاء مشروع الجيل الجديد من الطائرات الذي يحمل الاسم الرمزي Next Generation Air Dominance (NGAD) ، حسب تقارير ActualNews نقلاً عن مصادر في القوات الجوية الأمريكية.

يشارك المطورون باهتمام خاص في النمذجة الافتراضية للمقاتلة المستقبلية لتجنب النفقات غير المرغوب فيها في المراحل الأولية.

ويجب أن تصبح السيارة الطائرة الجديدة خلفًا لمقاتلة F-35 الحديثة، لتحتل إلى جانبها مكانًا في الجو.

من المعروف أن المتخصصين من الولايات المتحدة قرروا تركيز جهودهم على إدخال الذكاء الاصطناعي في الصناعة العسكرية، والأسلحة الأسرع من الصوت، وكذلك الأنظمة غير المأهولة. يخطط المطورون للقيام بأول رحلة لأول نموذج أولي للمقاتلة الجديدة في بحلول عام 2030.