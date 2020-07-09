وسائل إعلام: "إس-500" تحمي من النيازك

من حيث التطور التقني، تتقدم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-500" (بروميتي) 15-20 سنة على الأنظمة الغربية المماثلة، حسب "فوكس".

كتب الموقع أن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-500 "بروميتي" قادرة على تدمير الأقمار الصناعية والصواريخ الأسرع من الصوت والتهديدات الأخرى في السماء والفضاء.

وقال الموقع: "بعبارة أخرى، إن نظام بروميتي "الذي يأكل كل شيء" يتقدم 15-20 سنة على نظرائه الغربية".

في عام 2019، توقع الخبراء الصينيون أن "إس-500" ستصبح واحدة من أكثر أنظمة القتال تقدمًا في روسيا، وربما حتى في جميع أنحاء العالم.

يبلغ مدى المنظومة 600 كم ، مما يشير إلى أنه يمكن استخدامها للحماية من النيازك والأجرام السماوية الأخرى.