عرض نموذج الصاروخ الياباني الأسرع من الصوت... صور

في الصورة يمكن رؤية المكونات الرئيسية للصاروخ، حسبN + 1 . يمكن ملاحظة جزء من شحنة قتالية، خزان وقود، محرك أسرع من الصوت.
Макет японской гиперзвуковой ракеты. pic.twitter.com/HkIBb2wRzt
— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 10, 2020
بحسب المعلومات، تعمل اليابان على تطوير صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت منذ العام الماضي. من المفترض أن يكون من مرحلتين. أولاً، سوف تصل سرعة الصاروخ بسرعة 3 ماخ. بعد ذلك، سيتم تشغيل محرك التدفق المباشر في وضع الأسرع من الصوت، وستصبح السرعة 5 ماخ. وفي الوضع الأسرع من الصوت، يمكن أن تصل سرعة الطيران إلى 15 ماخ.
午後は、東京都立川市にある航空装備研究所へ。先ずは、概況説明を受け、その後、次期戦闘機、軽量化機体構造、ウェポンリリース・ステルス化、ジェットエンジン、スクラムジェットエンジンの研究状況を確認し、戦闘機用統合火器管制技術の研究では、コックピットに乗り込み模擬戦闘試験を行いました。 pic.twitter.com/bnDyfEDgRG
— 山本ともひろ℗ (@ty_polepole) July 7, 2020
سيتم تجهيز الصاروخ بنوعين من الرؤوس الحربية. سيتم استخدام الأول لتدمير الأهداف البحرية، والثاني على الأرض. سوف تصبح أنظمة الرادار والتصوير الحراري مسؤولة عن توجيه الصاروخ الأسرع من الصوت.
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