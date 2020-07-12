عرض نموذج الصاروخ الياباني الأسرع من الصوت... صور

تم عرض صورة لصاروخ واعدة تفوق سرعته سرعة الصوت في اليابان، ونشر وزير الدفاع توموهيرو ياماموتو صورة له بعد زيارة مركز أبحاث الطيران وتكنولوجيا الصواريخ لقوات الدفاع عن النفس.

في الصورة يمكن رؤية المكونات الرئيسية للصاروخ، حسبN + 1 . يمكن ملاحظة جزء من شحنة قتالية، خزان وقود، محرك أسرع من الصوت.

بحسب المعلومات، تعمل اليابان على تطوير صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت منذ العام الماضي. من المفترض أن يكون من مرحلتين. أولاً، سوف تصل سرعة الصاروخ بسرعة 3 ماخ. بعد ذلك، سيتم تشغيل محرك التدفق المباشر في وضع الأسرع من الصوت، وستصبح السرعة 5 ماخ. وفي الوضع الأسرع من الصوت، يمكن أن تصل سرعة الطيران إلى 15 ماخ.

سيتم تجهيز الصاروخ بنوعين من الرؤوس الحربية. سيتم استخدام الأول لتدمير الأهداف البحرية، والثاني على الأرض. سوف تصبح أنظمة الرادار والتصوير الحراري مسؤولة عن توجيه الصاروخ الأسرع من الصوت.