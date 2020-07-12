القوات الجوية الأمريكية تستبدل بعض مقاتلات إف-16 بطائرات مسيرة

تخطط القوات الجوية الأمريكية، منذ عام 2025 ، لاستبدال جزء من مقاتلات الجيل الرابع F-16 Fighting Falcon بطائرات الاستطلاع والهجوم المسيرة. يتم تطويرها كجزء من برنامج Skyborg.

ستستبدل طائرات Skyborg اعتبارًا من عام 2030 طائرات استطلاع والطائرات القديمة MQ-9 Reaper ، وفقًا لموقع Aviation Week & Space Technology.

تحدث البنتاغون أيضًا عن مزايا مقاتلات الجيل الخامس F-22 Raptor و F-35 Lightning II ، القادرة على التفاعل مع بعضها البعض باستخدام طائرة مسيرة مزودة بنظام ذكاء اصطناعي. ومع ذلك، أثناء الرحلة التجريبية للطائرة XQ-58A ، التي كان من المفترض أن تكون "شريك" مقاتلة F-35 Lightning II ، تعرضت لأضرار بالغة.