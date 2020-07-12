تسليم فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" إلى الأسطول الشمالي

سيتم نقل الفرقاطة التسلسلية الأولى من المشروع 22350 الأدميرال كاساتونوف يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2020، حسب موقع Mil.Press FlotProm.

سيتم التوقيع على شهادة القبول في حوض بناء السفن الشمالي، مع مراعاة جميع القيود المرتبطة بالحالة الوبائية في البلاد. من المقرر رفع العلم على الفرقاطة الجديدة في 21 يوليو. ومن المعروف أيضًا أن الأدميرال كاساتونوف سيكون جزءًا من الأسطول الشمالي.

بالإضافة إلى نقل فرقاطة الأدميرال كاساتونوف، يخطط حوض بناء السفن الشمالي لتدشين فرقاطتين من السلسلة الثانية من المشروع 22350 - السفينتان السابعة والثامنة، والتي ستحمل 24 منصة إطلاق رأسي.

فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" مجهزة بقاعدة مدفعية من طراز A-192 عيار 130 ملم، ونظام الدفاع الجوي"بوليمينت ريدوت"، وقاذفات لـ 16 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز أونيكس وكاليبر، ونظام مضاد للغواصات باكيت، والمروحية المضادة للغواصات من كا-27.

تبلغ سعة السفينة 5000 طن والطول 135 متر والعرض 15 متر. الفرقاطة قادرة الوصول إلى سرعة 29 عقدة وتقطع 4500 ميل. السباحة المستقلة 30 يومًا، والطاقم من 170 شخصًا.