عملية إنزال للجيش الروسي في مقاطعة أمور... فيديو

تم تنفيذ القفزات من ارتفاعات تتراوح بين 800 و3000 متر.

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الطيارين والملاحين وفرق الإنقاذ الجوي قاموا بقفزات بالمظلات خلال التدريبات في مقاطعة أمور.

ساعدت فرق الإنقاذ طاقم الطائرة "التي تحطمت". اكتشف متخصصون من الجو مكان الكارثة وقاموا بإجلاء الضحايا على متن مروحية مي-8أإم تي شي.

تم تنفيذ القفزات من ارتفاعات من 800 إلى 3000 متر عند درجة حرارة أقل من 20 درجة. تم استخدام المظلات "أرباليت-2" و"دي1-5أو" و"مالفا-24".

مي-8أإم تي شي "تيرميناتور" مروحية للنقل والهجوم تم تطويرها في مصنع الطائرات في أولان-أودينسك. وهي قادرة على نقل الأحمال والقوات ودعمها بالنار.

مي-8 قادرة على نقل ما يصل إلى 36 من المظليين أو أربعة أطنان من البضائع لمسافة تزيد على ألف كيلومتر. تم تطويرها تحت قيادة ميخائيل ميل في الستينيات. أضخم مروحية ذات محركين في العالم.

منذ بداية التشغيل، تم بناء أكثر من 12 ألفا من هذه المروحيات في عشرات التعديلات.