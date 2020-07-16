روسيا تطور مجمعا متنقلا لمكافحة الطائرات المسيرة

يمكن للمجمع المرور عبر أكثر التضاريس التي لا يمكن عبورها واعتراض طائرة مسيرة للعدو حيث لا يتوقع مشغلوها ذلك. وفقًا لخدمة الصحافة في "روستيخ" ، تم إنشاء مجمع "أتاكا-تروفي" من قبل متخصصين من شركة "روس إلكترونيكا" القابضة، التي تعد جزءًا من الشركة الحكومية "روستيخ".

يمكن للمجمع، بدون مشاركة المشغل، تحديد الطائرة المسيرة على مبدأ "صديق أو عدو" ومنع الدخول غير المصرح به إلى المنطقة المحمية تلقائيًا. وقت نشر المجمع 5 دقائق. يقوم "أتاكا-تروفي" بمراقبة الترددات الراديوية ضمن دائرة نصف قطرها يصل إلى 1 كم ويقمع قنوات التحكم في نطاق التردد الذي تستخدمه الطائرات المسيرة المدنية - من 2 غيغا هرتز إلى 6 غيغا هرتز. يمكن استخدام هذه الطائرات المسيرة للمراقبة بالفيديو غير المصرح بها أو نقل أو إسقاط الأحمال الصغيرة.

تفقد الطائرة المسيرة المتضررة الاتصال بلوحة التحكم، وعلى حسب الخوارزمية المبرمجة، إما تعود إلى نقطة الإطلاق أو تقوم بهبوط اضطراري. وقت استجابة النظام 0.1 ثانية.

تسمح النسخة المحمولة باستخدام المجمع في أي منطقة دون تركيب المعدات الأولية. للتشغيل المستقل، يتم استخدام مولد كهربائي مع نظام تفريغ غاز العادم الخارجي، بالإضافة إلى أي جهاز تزويد طاقة خارجي ب220 فولت. يتم التحكم في المجمع من سيارة.

وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو: "إن الانتشار الواسع النطاق للطائرات المسيرة يضاعف المخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها. الطلب المتزايد على الإجراءات المضادة للطائرات المسيرة يجبرنا على تحسين وتطوير خط الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة. ميزة النظام الجدييد "أتاكا-تروفي" أنه من دون تحضير وتركيب المعدات، يمكن تنظيم حماية المواقع المختلفة - الشركات الصناعية، والبنية التحتية الحيوية، وكذلك الأماكن المزدحمة خلال الأحداث الاجتماعية والرياضية".