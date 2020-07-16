الصين تطور نسخة جديدة من مقاتلة الجيل الخامس

وفقا للخبير العسكري يوري ليامين، في نهاية العام الماضي، بأنه حسب تقديرات مختلفة، يوجد ما يصل إلى 30 طائرة في صفوف القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

علاوة على ذلك، تم تحديد ثماني عشرة طائرة بدقة من خلال أرقامها. على سبيل المثال، كجزء من اللواء التاسع للقوات الجوية، هناك ست طائرات معروفة، ومع ذلك بناءً على التسميات، يجب أن يكون هناك تسع وحدات على الأقل.

Introducing the J-20B: #China Reportedly Puts Advanced New Stealth Fighter Variant Into Mass Production



A number of Chinese and Hong Kong media outlets have reported that a new variant of the country’s 1st 5th gen fighter jet, Chengdu J-20, has entered mass production. @200_zoka pic.twitter.com/qIQtS7wfnq — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) July 13, 2020

تم إنتاج "جي-20" الأولى مع "أ إل-31إف إن" الروسية. الدفعة الأخيرة، التي تم إصدارها في نهاية العام الماضي - بداية هذا العام، وفقًا لبعض التقارير، تم تصنيعها مع المحرك الصيني WS-10 ، لكنها لا تلبي متطلبات الجيل الخامس.

وقال ليامين بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "إذا تم تأكيد المعلومات حول إطلاق الإنتاج الضخم لـJ-20B ، فعندئذ، كما هو الحال عادة في الصين، بعد مرور بعض الوقت، ستظهر الصور بالتأكيد التي ستسمح على الأقل برؤية الاختلافات الخارجية، بما في ذلك محطة الطاقة المستخدمة".