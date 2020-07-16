مصدر: روسيا تدشن "ميسترال" الروسية في القرم

أعلن مصدر في صناعة بناء السفن لوكالة "سبوتنيك"، للمرة الأولى في تاريخها الحديث، إن روسيا تدشن حاملات مروحيات "ميسترال".

وقال المصدر للوكالة: "سيقام الحفل في مصنع زاليف في كيرتش".

وأوضح المصدر أن الحديث عن سفينتي إنزال من المشروع 23900 ، ولكن لم يتم تحديد خصائصهما التكتيكية والتقنية بعد، ومتى يخطط لإجراء ذلك الحفل.

من المعروف أن السفينة الرئيسية من السلسلة ستحمل اسم "سيفاستوبول".

وبحسب بيانات من مصادر مفتوحة، فإن سعة السفينة 23900 ستكون 25 ألف طن. التكلفة المقدرة للسفينة أكثر من 40 مليار روبل. ستغادر السفينة الرئيسية في السلسلة الممرات الانزلاقية في موعد لا يتجاوز 2027. يمكن نشر مروحيات كا-52 "كاتران" وكا-27 وكا-29 وكا-31 على متنها.

بالإضافة إلى المروحيات القتالية، ستتلقى السفن أسلحة خطيرة لضمان أمنها. يمكن أن يكون هذا النظام الصاروخي المدفعي للدفاع الجوي "بانتسير-إم" ومدفعية أ-190 عيار 100 ملم.

تم توقيع عقد لتوريد حاملتي مروحيات "ميسترال" بقيمة 1.2 مليار يورو في البداية بين DCNS / STX الفرنسية وروس أوبورون إكسبورت في عام 2011. بدأ بناء سفينتي سيفاستوبول وفلاديفوستوك في عامي 2012 و 2013. ومع ذلك، بسبب الأحداث في أوكرانيا في عام 2014 وفرض عقوبات على روسيا، تم إنهاء العقد. ونتيجة لذلك، تم بيع السفن إلى مصر.