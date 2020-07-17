عرض الدبابة التركية "إم60تي إم" مع نظام حماية فعال...فيديو

بدأ العمل في هذا الاتجاه بمساعدة نشيطة من المتخصصين الإسرائيليين. ونتيجة لذلك، تلقت مركبة قتالية تم تطويرها في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي حماية غيرت المظهر بشكل كبير.

تم استبدال المدفعية القديمة 105 ملم بمدفعية 120 ملم، قادرة على استخدام ذخيرة أكثر فعالية. كما تم تحسين نظام التحكم في إطلاق النار.

بعد كل التحديثات، زاد وزن القتال إلى 59000 كغم، وتم تركيب محرك ديزل بقوة 1000 حصان للحفاظ على خصائص التنقل المقبولة. يمكن أن تصل السرعة القصوى على الطريق السريع إلى 55 كم / ساعة.

ومع ذلك، على الرغم من التحسينات، أثبتت تجربة الاستخدام القتالي للدبابة المحدثة في سوريا أنه حتى هذه الدروع لا يمكنها مقاومة الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات بشكل فعال. لذلك، تقرر تزويد الدبابات بأنظمة دفاعية نشيطة قادرة على تدمير القذائف والذخائر والصواريخ من قاذفات القنابل اليدوية والرشاشات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تم أخذ الدبابة الأوكرانية Zaslon-L كأساس، وهي بدورها نوع من كاز "دوجد" التي تم تطويرها في السنوات السوفيتية. في الفيديو الذي ظهر على الويب، من الواضح أن الوحدات ذات الذخيرة الخاصة تدافع عن الدبابة من جميع الاتجاهات، بما في ذلك من الأمام.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تركيب أجهزة استشعار خاصة تكشف عن الإشعاع بواسطة المركبات المدرعة مع أجهزة توجيه وتوجيه بالليزر، ووحدة تلسكوبية مزودة بمعدات مراقبة، وكذلك مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بُعد.

وفقًا للخبراء العسكريين، يمكن أن تشارك M60TM ليس فقط في سوريا أو العراق، ولكن أيضًا في ليبيا - هناك إمكانية لنقلها إلى هذه "النقطة الساخنة".