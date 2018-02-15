مواصفات الدبابة الأمريكية التي يستخدمها الجيش التركي في سوريا (فيديو)

يستخدم الجيش التركي الدبابة الأمريكية "إم - 60 باتون" في عملياته العسكرية ضد الأكراد في مدينة عفرين السورية.

وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي مواصفات الدبابة الأمريكية التي يستخدمها الجيش التركي، مشيرا إلى أن تاريخ إنتاج تلك الدبابة يرجع إلى عام 1960، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت 15 ألف دبابة منها.

يصل طول الدبابة إلى 9.43 متر، وعرضها 3.63 متر، وارتفاع أعلى نقطة فيها 3.27 متر، بينما يصل وزنها في وضع القتال إلى 54 طنا.

وتتمتع الدبابة بنظام حماية من الهجمات الكيماوية والبيولوجية والنووية، إضافة إلى امتلاكها أنظمة رؤية ليلية.

(3) Top armor is thin.



The Turks an upgraded Israeli M60 Patton tank called the "Sabra." pic.twitter.com/yrUir5KAKu — Thomas Wictor (@ThomasWictor) February 7, 2018

وسرعة الدبابة القصوى 48 كم في الساعة، ويصل أقصى مدى يمكن أن تقطعه من دون إعادة التزود بالوقود إلى 480 كم.

يتكون تسليح الدبابة من مدفع رئيسي عيار 105 مم، ومدفع مضاد للطائرات عيار 12.7 مم، ومدفع محوري عيار 7.62 مم، إضافة إلى قاذفات الدخان.

Turkish Tanks Cross Into Syria As Ground Offensive Against US-Backed Militia Begins



>Those 1960's M60 (Patton) tanks will not last long against modern ATGMs. https://t.co/O1m5mC9iAE pic.twitter.com/MuQY4w5t1G — Battle Beagle 🇺🇸 🇬🇧 (@HarmlessYardDog) January 21, 2018

وتحمل الدبابة 63 طلقة للمدفع الرئيسي، و900 طلقة للمدفع المضاد للطائرات، و5950 طلقة عيار 7.62، إضافة إلى 12 قنبلة دخان.