اختبار أحدث مدرعة روسية "ستريلا"... فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" لقطات اختبار لأحدث عربة مدرعة خفيفة "ستريلا"، التي طورتها الشركة العسكرية الصناعية.

يبلغ إجمالي كتلة المدرعة 4.7 طن فقط، لذلك ستتمكن طائرة النقل والمروحية القتالية مي-8 من نقلها على حمالة خارجية.

يمكن أن تتسع المدرعة لثمانية جنود. يتحمل الدرع الرصاص المصنوع من النواة المعززة بالحرارة من عيار 5.45x39 ملم و7.62x39 ملم ورشاش أ كيه-74 وأ كيه إم.

كما أنها تقاوم الألغام المتفجرة بسعة تصل إلى كيلوغرامين من مادة TNT عند ضرب عجلاتها. السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 155 كم / ساعة.