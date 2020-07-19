تسجيل
17:45 GMT19 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سفن حربية للناتو

    أسوأ 5 حوادث للأساطيل الحربية في القرن العشرين

    © AP Photo / Vadim Ghirda
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202007191046045986-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-5-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86/

    تعد الأساطيل الحربية رمزا لقوة الدولة وقدرتها على بسط سيطرتها في مياهها الإقليمية وخارجها، لكن تعرض إحدى سفنها لحادث ينتقص من تلك القوة أمام العالم.

    سفينة حربية روسية
    © Sputnik . Igor Zarembo
    بينها الأسطول المصري… أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    وتتسابق الدول الكبرى في تزويد أساطيلها الحربية بأحدث التقنيات العسكرية التي تشمل وسائل الرصد والتسليح والقدرة على المناورة.

    أوردت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أسوأ 5 حوادث تعرضت لها الأساطيل الحربية خلال القرن العشرين، الذي شهد حربين عالميتين كانت الأساطيل فيهما هي القوة الضاربة والعمود الفقري للجيوش المتحاربة.

    1- السفينة موتسو

    هي السفينة الثانية من فئة البوارج الحربية "ناغاتو"، وكانت واحدة من أفضل السفن الحربية في العالم عندما دخلت الخدمة في الأسطول الإمبراطوري الياباني عام 1920.

    كانت تلك البارجة سريعة ومدرعة بصورة جيدة ومسلحة بـ 8 مدافع 16 بوصة، وكانت تضاهي أحدث السفن الحربية التي تم بناؤها في العالم خلال الفترة بين نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 وبداية الحرب العالمية الثانية 1939.

    ورغم أن السفينة شاركت في العديد من المعارك إلا أنها لم تشتبك مباشرة مع العدو في أي معركة وكانت نهاية في حادثة انقسمت فيه إلى نصفين.

    وتسبب الاصطدام في انفجار السفينة الذي نتج عنه وفاة أكثر من 1100 فرد من طاقمها.

    وأشارت التحقيقات التي أجراها الأسطول الإمبراطوري الياباني أن الحادث نتج عن عمل انتحاري لأحد أفراد الطاقم، لكنه لم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد نهاية الحرب.

    2- السفينة ليوناردو دا فينشي 

    هي السفينة الثالثة من فئة السفن الحربية "كونتي دي كافور" تم تصميمها للبحرية الإيطالية ودخلت الخدمة عام 1914

    كانت السفينة تحمل 10 مدافع 12 بوصة، لكن سرعتها لم تكن تتجاوز 21 عقدة (نحو 38 كم/ الساعة).

    لم تخض تلك السفينة أي حروب حتى غرقت في حادث عام 1916، نتج عن انفجار أثناء تحميل الذخائر.

    تسبب الانفجار في دوران السفينة وغرقها ومعها طاقمها المكون من 248 بحارا.

    ورغم ذلك، أعلنت البحرية الإيطالية أن السفينة غرقت بسبب عمل عدائي من بحرية الإمبراطورية النمساوية المجرية.

    3- السفينة فرنسا

    هي السفينة الرابعة من فئة السفن الحربية "كوربيت"، وكانت تحمل 12 مدفع 12 بوصة في 6 أبراج مزدوجة، وكانت سرعتها 21 عقدة (نحو 38 كم/ الساعة).

    تم اختبار السفينة في عام 1914، وقامت ببعض المهام في البحر المتوسط خلال الحرب العالمية الأولى ثم تحولت إلى البحر الأسود، ثم عادت إلى فرنسا عام 1919.

    في عام 1922 تحطمت تلك السفينة وغرقت بعد اصطدامها بكتلة صخرية تحت المياه في خليج كيبرو، على الساحل الجنوبي لبريطانيا، لكن طاقمها لم يفقد سوى 3 من أفراده.

    4- إتش إم إس فانغارد

    واحدة من فئة سفن حربية تشبه فئة السفن الحربية البريطانية "دريدنوت".

    بدأ تشغيلها عام 1910، ويصل حجم إزاحتها إلى 20 ألف طن، وسرعتها 21 عقدة (نحو 38 كم/ الساعة).

    وتحمل السفينة 10 مدافع ثقيلة 12 بوصة على 5 أبراج مزدوجة، وفي عام 1917، تعرضت تلك السفينة لانفجار، لم ينج منه سوى 3 من طاقمها، وكشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الانفجار كان نتيجة حريق داخل السفينة.

    5- السفينة نوفوروسيسك

    هي سفينة حربية سوفيتية شاركت في الحرب العالمية الثانية بعد تطويرها خلال الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الأولى.

    قامت تلك السفينة في العديد من العمليات في البحر المتوسط، وحولها الاتحاد السوفيتي للعمل في أسطول البحر الأسود عام 1948.

    وكانت نهاية السفينة عندما تسبب لغم في انفجارها قبل أن تغرق وعلى متنها 608 أفراد طاقمها.

    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    © Sputnik /
    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020

    انظر أيضا:

    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    حرب الأساطيل… ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة 
    أضخم 10 أساطيل حربية في العالم بينها دولة عربية
    الردع النووي… أقوى 5 أساطيل حربية في العالم 
    بينها الأسطول المصري… أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    الكلمات الدلالية:
    الأسطول الياباني, السفن الحربية, الحرب العالمية الثانية, البحرية الإيطالية, القوات البحرية البريطانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظفة في شركة سياحية أثناء الاسترخاء على يخت على نهر ينيسي، روسيا 15 يوليو 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تركيا تعد روسيا بالاحتفاظ بسرية المعلومات عن إس -400
    تركيا تعد روسيا بكتم المعلومات عن "إس -400
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك