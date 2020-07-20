"مي-28" تدمر مدرعات خلال التدريبات في الجزائر... فيديو

تشكل المروحيات الروسية أساس الحوامات الجزائرية. في المجموع، وفقًا لتقديرات مختلفة، هناك أكثر من مائة طائرة تم تصنيعها في روسيا، يتم استخدامها بانتظام في المناورات.

نشر المدون KAD-GHANI لقطات فيديو من مثل هذه التدريبات. وتم استخدام "الدبابات الطائرة" (مي-28إن إيه) و"الصياد الليلي" و"مي-17/ مي-8" وكذلك "مي-24" خلال المناورات بنشاط. لا يتم استخدام المروحيات فقط لنقل المقاتلين من الوحدات الخاصة، بل بإمكانها ضرب الأهداف بصواريخ غير موجهة وقنابل من عيارات مختلفة.

"مي-28" الجزائرية مزودة بمحطات رادار قادرة على اكتشاف الأهداف في البر والبحر، ورسم خرائط التضاريس، والتحذير من الاقتراب من الهياكل الخطرة مثل خطوط الكهرباء أثناء الطيران على ارتفاعات منخفضة.

وهي مسلحة بمدافع عيار 30 ملم 2أ42، وذخيرة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات "أتاكا-في". يظهر الفيديو مدى فعاليتها في تدمير المركبات المدرعة.

يقوم الجيش الجزائري أيضًا باستخدام "مي-24" السوفيتية التي تم تحديثها بمساعدة جنوب إفريقيا.