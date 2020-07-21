سبيس إكس تطلق قمرا صناعيا عسكريا لكوريا الجنوبية إلى المدار... فيديو

أعلنت شركة SpaceX الأمريكية عن إطلاق ناجح لقمر صناعي كوري جنوبي للاتصالات العسكرية إلى مداره باستخدام الصاروخ الناقل الثقيل Falcon 9.

تم تنفيذ الإطلاق من أراضي الولايات المتحدة، وبالتحديد من مركز الفضاء الجوي في كيب كانافيرال في فلوريدا في الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي (00.30 بتوقيت موسكو).

وفقًا للخطة المقدمة، سيدخل القمر الصناعي المدار في غضون 32 دقيقة بعد إقلاع الصاروخ الناقل.

سيكون قمر الاتصالات الذي طوره المتخصصون الفرنسيون في شركة Airbus Defense and Space قادرًا على تزويد جيش الدولة باتصال مغلق على نطاق واسع، بعيدًا عن استخدام الأقمار الصناعية الأجنبية والمدنية الموجودة.