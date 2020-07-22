روسيا تراقب مناورات "سيبيرز" للناتو شمالي غرب البحر الاسود

أعلن مركز الإدارة التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن أسطول البحر الأسود الروسي يراقب سفن وطائرات الناتو المشاركة في تدريبات "سيببرز" شمالي غرب البحر الأسود.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "تقوم قوات أسطول البحر الأسود بتنفيذ مجموعة من التدابير لرصد أعمال السفن والطائرات التابعة للقوات البحرية لحلف الناتو المشاركة في مناورات "سيبيرز2020".

وأضاف البيان: "تشارك في المناورات سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية والدول الشريكة في الناتو في المرحلة النشطة من المناورات تتم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق رصدت ورافقت طائرات أمريكية من طراز "آر-8أ بوسيدون" و"يو-2 إس" وأخرى ألمانية من طراز "أريون".