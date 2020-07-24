الروبوت الروسي الجديد قادر على القتال على بعد ألف كم عن المشغل

تطور روسيا منصة روبوتية "ماركر"، التي ستتمكن في المستقبل من القيام بعمليات قتالية على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات من المشغل، حسبما أفادت جمعية أبحاث التكنولوجيا والإنتاج "أندرويدنيا"؛ والعمل في المرحلة الثانية من المشروع على وشك الانتهاء.

تنفذ مشروع "ماركر" جمعية الأبحاث بالاشتراك مع المركز الوطني لتطوير التقنيات والعناصر الأساسية للروبوتات لمؤسسة البحوث المتقدمة. هناك ثلاث مراحل في العمل. بحلول نهاية المشروع، سيتم إنتاج خمس مركبات - ثلاث مجنزرة واثنتان على عجلات. وستجمع المنصة الخامسة، التي من المقرر تطويرها في غضون عام، أفضل المعارف والكفاءات.

وأضافت الجمعية، تعد "ماركر" منصة تجريبية لاختبار التقنيات الرئيسية للروبوتات الأرضية: تقنية الرؤية، والاتصالات، والملاحة، والحركة والتطبيق المستقلان، والتحكم الجماعي. ولكن يمكن تجهيزه بآليات أخرى أيضًا. المعدات التي تم تركيبها على "ماركر" ستكون عالية الدقة. إنها قادرة على تدمير الأهداف المحددة فقط، وبالتالي تقليل الخطر على العسكريين والمدنيين.

الأن يمكن التحكم بـ"ماركر" على مسافة تتراوح بين 2-5 كم. لكن المطورون يريدون تعليم الروبوت أداء المهام على مسافة مئات وآلاف الكيلومترات عن البشر.