الإنزال و"المعركة" مع عدو افتراضي.. فيديو لمناورات قوات الإنزال الروسية

في المجموع شارك في التدريبات التي أجريت تحت قيادة قائد القوات المحمولة جواً، العقيد الجنرال أندريه سيرديوكوف، حوالي 6000 جندي ، وأكثر من 400 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.

انتهى تمرين واسع النطاق للقوات المحمولة جوا في منطقة ريازان.

في المرحلة الأولى، قام أكثر من 800 جندي وأكثر من 60 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة من تشكيلات حراس إيفانوفو وتولا المحمولة جواً بالهبوط و"الاستيلاء" على مطار العدو الافتراضي. خلال المرحلة الثانية ، قام جنود تشكيل أوليانوفسك، عند تنفيذ هجوم جوي وضربات استطلاع وعمليات مداهمة، "بتدمير" عدو افتراضي.

تم إنزال القوات المحمولة جوا من طائرات النقل العسكرية إيل-76 وأ إن-26 . تم إنزال الجنود على أنظمة المظلة دي-10 ، المعدات العسكرية على أنظمة إم كي إس-350-9، باستخدام أنظمة حزام المظلات بي بي إس-915 وبي بي إس-925 من ارتفاع 600 متر.

قبل هبوط القوات الرئيسية، وصلت وحدات الاستطلاع والمحمولة جواً على ارتفاعات عالية إلى موقعي الهبوط جيتوفو ونوفيكي لإجراء الاستطلاع و"الاستيلاء" على المواقع المهمة استراتيجيًا. على الفور، قامت وحدات الإنزال الفرعية "بالاستيلاء" على مطار العدو الافتراضي، مما ضمن نشر القوات الرئيسية للتشكيلات.

خلال المرحلة الأخيرة من تدريبات القيادة والأركان، قامت وحدات من أوليانوفسك بتنفيذ عمليات هجوم واستطلاع وضرب وغارات من الجو ودمرت العدو الافتراضي.