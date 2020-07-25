روسيا تختبر روبوتات تحت الماء في البحر الأسود

في البحر الأسود، بدأ اختبار الروبوتات التجريبية ومعدات السونار لنظام المراقبة العسكرية تحت الماء. تم تصميم المعدات الجديدة لزيادة فعالية حماية المنشآت العسكرية والاقتصادية من هجوم بحري.

وبحسب وكالات روسية، يجب أن تُظهر التجربة أيضًا مدى قدرة الروبوتات الجديدة تحت الماء على التعرف ليس فقط على الأجسام الكبيرة، ولكن أيضًا على الأنظمة الآلية الصغيرة للعدو".

يشارك في البحث أنظمة الروبوتات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى معدات صوتية مائية صغيرة الحجم. يتم الاختبار تحت إشراف علماء شركة التكنوجيا "إيرا".

خلال التجربة ، تم عرض مجمع أ إن بي أ، والذي يتكون من مركبتين مستقلتين غير مأهولتين تحت الماء. إحداها للبحث باستخدام السونار ذو المظهر الجانبي أو مسبار الصدى متعدد الحزم، يمكنه اكتشاف أشياء مختلفة تحت الماء. الجهاز الثاني مجهز بنظام صور وفيديو يسمح بالتعرف النهائي على الأشياء المكتشفة. الأجهزة صغيرة ويمكن إطلاقها من أي سفينة أو من شاطئ غير مجهز.