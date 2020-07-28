صناعة السفن الحربية... روسيا تسجل رقما قياسيا

تنتج روسيا مزيدا من السفن العسكرية من أجل قواتها البحرية.

14 سفينة حربية

ويجب أن تتسلم القوات البحرية الروسية 14 سفينة حربية جديدة خلال العام الحالي وهو ما يمثل رقما قياسيا تحققه روسيا في تاريخها الحديث الذي يشمل الحقبة السوفيتية.

أبلغ المدير العام للشركة التي تدير صناعة السفن في روسيا، فلاديمير رحمانوف، رئيس الدولة فلاديمير بوتين في 27 يوليو/ تموز 2020 أن هناك 50 سفينة حربية قيد الإنشاء في الوقت الراهن. ويجب الانتهاء من تصنيع 14 سفينة جديدة خلال عام 2020 لتسليمها إلى القوات البحرية الروسية.

وأشار فلاديمير رحمانوف، إلى أن قطاع صناعة السفن سيحقق رقما قياسيا لدى تسليم هذا العدد من السفن الحربية إلى القوات البحرية.

40 سفينة جديدة

وبصفة الإجمال تنضم 40 سفينة جديدة تشمل السفن الحربية وسفن المساندة، إلى القوات البحرية الروسية في عام 2020.

أعلن ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في 26 يوليو حين استعرض القطع البحرية التابعة لأسطول البلطيق، وهو أحد الأساطيل الروسية، في مدينة سان بطرسبورغ.

وأشاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية بأداء القوات البحرية، منوها إلى أنها تحقق المهام المطروحة عليها.

أسلحة منقطعة النظير

وتحرص روسيا على تزويد قواتها البحرية بأسلحة متطورة.

ومن الأسلحة التي تملكها القوات البحرية الروسية ما لا يوجد له مثيل في باقي العالم. وأشار الرئيس بوتين إلى أن قدرات القوات البحرية الروسية ستتزايد بفضل ما تحصل عليه من تقنيات رقمية وأسلحة صاروخية فائقة السرعة لا يوجد لها مثيل في العالم...

وفي هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام تجارب الصاروخ البحري الجديد الفائق السرعة المعروف باسم "تسيركون".

وكان الرئيس بوتين قد أعلن في العام الماضي أن صاروخ "تسيركون" سيستطيع تدمير أهداف على الأرض وتحت الماء على بعد يزيد على 1000 كم بسرعة تعادل حوالي 9 أمثال سرعة الصوت.