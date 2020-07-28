الجيش الإيراني يتدرب على ضرب "حاملة طائرات أمريكية" خلال المناورات...فيديو

أفادت وكالة "تسنيم" أن القوات الإيرانية تدربت على تنفيذ ضربة على حاملة طائرات أمريكية خلال المناورات في منطقة الخليج والجزء الغربي من مضيق هرمز، باستخدام نسخة طبق الأصل من السفينة الأمريكية "نيميتز" لهذا الغرض.

يجري فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وهو جزء من القوات المسلحة الإيرانية اليوم الثلاثاء مناورات "النبي العظيم - 14" في الجزء الجنوبي من البلاد، بمشاركة القوات البحرية والطيران.

خلال المناورات، تتلقى القوات المسلحة الإيرانية بيانات من القمر الصناعي نور، أول قمر صناعي إيراني، تم إطلاقه إلى المدار في أبريل نيسان من هذا العام.

ونشرت الوكالة لحظة إطلاق الصاروخ من مروحية حربية، وأعلنت أن الجيش الإيراني قد تدرب أيضًا على إجراءات للاستيلاء على السفينة باستخدام القوارب والمروحيات.