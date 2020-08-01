"مي-25" تحلق فوق مدينة سورية...فيديو من قمرة القيادة

تواصل المروحيات الهجومية "مي-25" التابعة للقوات الجوية السورية القيام بمهام قتالية مختلفة. ويظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره إقلاع "الدبابة الطائرة" وتحليقها فوق مناطق سكنية في إحدى المدن السورية.

تم التصوير من قمرة القيادة الأمامية للطيار المشغل، المسؤول عن الأسلحة المختلفة، بما في ذلك صواريخ 9إم17بي من مجمع "فلانغا-بي في".

في الوقت الحاضر، لم يعد هذا السلاح يعتبر حديثًا، ولكن في الوضع شبه التلقائي، فإنه قادر على ضرب أهداف مختلفة (التخصص الرئيسي هو الدبابات، مركبات قتال المشاة، ناقلات الجنود المدرعة) على مسافة 4500 متر.

تحتوي المروحية، وهي نسخة تصديرية من مي-24دي، على مدفع رشاش متعدد السبطانات يا كي بي-12.7 بمعدل قياسي لإطلاق النار يصل إلى 4500 طلقة في الدقيقة.

يمكن للطاقم استخدام مقذوفات إس-5 غير الموجهة، يصل عددها إلى 128، بالإضافة إلى قنابل جوية تزن 250 و 500 كغم.

الوزن الأقصى للإقلاع هو 1150 كغم. سرعة الطيران القصوى - 320 كم / ساعة.

أثبتت هذه المروحيات نفسها كآلات فعالة وموثوقة ساعدت الطيارين في الحالات الأكثر تعقيدا أكثر من مرة. وفقا لتقديرات مختلفة، لا يزال هناك نحو 16 من هذه الطائرات في الخدمة.