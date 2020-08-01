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    "ريمون 20": معركة جوية بين المقاتلات السوفيتية والإسرائيلية حدثت 30 يوليو في مصر

    © Sputnik . R. Zvjageskii
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    في 30 يوليو/تموز 1970، بدأت عملية "ريمون 20" ، الاسم الرمزي للمعركة الجوية للقوات الجوية الإسرائيلية ضد الطيارين السوفييت المتمركزين في مصر. وقد وقعت في إطار ما يسمى "حرب الاستنزاف". دخلت مقاتلات F-4 Phantom و Mirage III الإسرائيلية المعركة ضد ميغ-21. ونتيجة لذلك، أسقط أربع أو، وفقا لمصادر أخرى، خمس مقاتلات سوفيتية. قتل ثلاثة طيارين. ووقّعت مصر وإسرائيل اتفاقية هدنة.

    كانت هذه العملية نتيجة لاستمرار الأعمال القتالية بعد انتهاء حرب الأيام الستة رسميًا. من مارس/ آذار 1969 إلى أغسطس/ آب 1970، التي أصبحت أكثر شراسة وعرفت باسم "حرب الاستنزاف".

    أظهرت إسرائيل تفوقها في السماء. لذلك لجأ الرئيس جمال عبد الناصر إلى سلطات الاتحاد السوفيتي للحصول على الدعم. وصل فوج الطيران المقاتل 135 إلى هنا. كانت تقع في قاعدة كوم - عوشيم وبني سويف. أجبر الطيارون السوفييت الذين يقومون بدوريات الطائرات الإسرائيلية على الحد من غاراتها.

    كانت تنتهي اللقاءات المتكررة للطيارين السوفييت والإسرائيليين في السماء بطريقة سلمية. بحلول يونيو/حزيران 1970، كان الطيارون السوفييت قد أجروا أكثر من مئة طلعة، ولكن دون قتال.

    في نهاية يوليو، قررت قيادة سلاح الجو الإسرائيلي استفزاز الطائرات السوفيتية للاشتباك. وفقًا للخطة، كان من المفترض أن تجذب المقاتلات الأربع طائرة ميغ -21 إلى كمين، حيث تتعرض لهجوم من مجموعة من ثمانية مقاتلات - أربعة Dassault Mirage III و F F-4 Phantom II.

    في 30 يوليو، بدأت العملية. حلقت الطائرات الإسرائيلية في أزواج، لدرجة أنه تم عرض طائرتين فقط على الرادار. حلقت ميغ-21 لاعتراضها.

    ثم رأى الكابتن نيكولاي يورتشينكو ليس اثنتين، ولكن أربع مقاتلات. وأبلغ بذلك مركز القيادة. أعطي أمر التدمير. لكن الطيارين لم يسمعوا هذا الأمر، الإسرائيليون علقوا خط الاتصال السوفيتي بالتشويش اللاسلكي. حاصرت ثمانية مقاتلات الطيارين السوفييت. شنت الطائرات الاسرائيلية غارة صاروخية.

    استمر القتال ست دقائق. فقدت القوات الجوية السوفيتية عدة طائرات، وفقا لبعض التقارير، قتل ثلاثة طيارين. هؤلاء هم القادة فلاديمير زورافليف ونيكولاي يورتشينكو ويفغيني ياكوفليف. وقد تم منحهم بعد ذلك وسام الراية الحمراء و"نجمة الشجاعة العسكرية" المصرية. أما بالنسبة للطائرة الإسرائيلية، فقد تم ضرب مقاتلة واحدة، لكنها تمكنت من الوصول إلى المطار.

    في 7 أغسطس/ آب، وقّعت مصر وإسرائيل هدنة. يعتقد بعض الخبراء الإسرائيليين أن توقيع الهدنة مرتبط مباشرة بهزيمة الطائرات السوفيتية في المعركة الجوية.

    بقي الجيش من الاتحاد السوفيتي في مصر حتى عام 1972.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, الطيران الإسرائيلي, ميغ-21
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