4 مقاتلات شبحية جديدة تتجه إلى إسرائيل

تواصل إسرائيل زيادة حجم أسطولها من المقاتلات الشبحية، فمن المقرر أن تستلم 4 طائرات طراز "إف - 35" ضمن صفقة عسكرية تشمل 50 طائرة، تمثل رأس الحربة للقوات الجوية الإسرائيلية في العقود المقبلة.

قال مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران، على "تويتر"، اليوم السبت: "4 طائرات حربية "إف - 35" الشبحية في طريقها إلى إسرائيل".

#السودان⁦🇸🇩⁩



لأول مرة في تل ابيب

صلاة جماعية اولى تقيمها الجالية السودانية🇸🇩⁩

في إحدى المدارس في المدينة بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك

كل عام وانتم بالف خير 🙏@michael_mils

לראשונה בת"א: טקס תפילה פומבי ראשון שעורכת הקהילה הסודאנית בדרום העיר

לרגל חג הקורבן בביה"ס רוגוזין. pic.twitter.com/bHeWC9uyGr — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 1, 2020

وأضاف: "4 طائرات حربية من طراز "العظيم" تحط غدا في قاعدة سلاح الجو "نيفاتيم"، مضيفا: "بذلك سيبلغ عدد هذه الطائرات لدى سلاح الجو 27 طائرة".

ونشرت الصفحة الرسمية للمقاتلة الشبحية على "تويتر" صورة ترصد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانيتس، إلى سرب مقاتلات "إف - 35" في قاعدة "نيفاتيم" الجوية، أمس الخميس، لبحث الجاهزية القتالية لهذه المقاتلات".

Israeli Minister of Defense @Gantzbe recently visited Nevatim air base for a brief on @IAFsite operations, including the F-35 “Adir”. pic.twitter.com/O4WENjjKrB — F-35 Lightning II (@thef35) July 30, 2020

ولفتت إلى قول بيني غانيتس: "قمت بزيارة سرب المقاتلات الأكثر تقدما في العالم، التي تملكها إسرائيل"، مضيفا: "هذا الطائرات يمكنها تنفيذ مهامها في أي مدى ومستوى عال من الجاهزية القتالية".

وتعد مقاتلات "إف 35"، التي من المقرر أن يصل عددها في إسرائيل إلى 50 مقاتلة، من أخطر المقاتلات في العالم، وتنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وتتميز بقدراتها الشبحية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.