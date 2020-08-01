4 مقاتلات شبحية جديدة تتجه إلى إسرائيل

قال مراسل هيئة البث الإسرائيلية شمعون آران، على "تويتر"، اليوم السبت: "4 طائرات حربية "إف - 35" الشبحية في طريقها إلى إسرائيل".
#السودان🇸🇩— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 1, 2020
لأول مرة في تل ابيب
صلاة جماعية اولى تقيمها الجالية السودانية🇸🇩
في إحدى المدارس في المدينة بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك
كل عام وانتم بالف خير 🙏@michael_mils
לראשונה בת"א: טקס תפילה פומבי ראשון שעורכת הקהילה הסודאנית בדרום העיר
לרגל חג הקורבן בביה"ס רוגוזין. pic.twitter.com/bHeWC9uyGr
وأضاف: "4 طائرات حربية من طراز "العظيم" تحط غدا في قاعدة سلاح الجو "نيفاتيم"، مضيفا: "بذلك سيبلغ عدد هذه الطائرات لدى سلاح الجو 27 طائرة".
ونشرت الصفحة الرسمية للمقاتلة الشبحية على "تويتر" صورة ترصد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانيتس، إلى سرب مقاتلات "إف - 35" في قاعدة "نيفاتيم" الجوية، أمس الخميس، لبحث الجاهزية القتالية لهذه المقاتلات".
Israeli Minister of Defense @Gantzbe recently visited Nevatim air base for a brief on @IAFsite operations, including the F-35 “Adir”. pic.twitter.com/O4WENjjKrB— F-35 Lightning II (@thef35) July 30, 2020
ولفتت إلى قول بيني غانيتس: "قمت بزيارة سرب المقاتلات الأكثر تقدما في العالم، التي تملكها إسرائيل"، مضيفا: "هذا الطائرات يمكنها تنفيذ مهامها في أي مدى ومستوى عال من الجاهزية القتالية".
وتعد مقاتلات "إف 35"، التي من المقرر أن يصل عددها في إسرائيل إلى 50 مقاتلة، من أخطر المقاتلات في العالم، وتنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وتتميز بقدراتها الشبحية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
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